Путина не пустили в Эрмитаж

Президент Владимир Путин рассказал, что хотел посетить Эрмитаж в понедельник, но музей оказался закрыт.

Во вторник Владимир Путин проводит в Калининграде совещание по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах России, передает РИА «Новости».

Сочельник и Рождество президент провел в Санкт-Петербурге. Традиционно по понедельникам в Эрмитаже выходной, музейный комплекс для посетителей не работает.

«О преимуществах наличия филиалов (музеев) в регионах: хотел вчера сходить в Эрмитаж, говорят, Эрмитаж закрыт. Был бы филиал здесь, в Калининграде, я пришел бы сюда», – сказал глава государства.

Он заявил также, что создание культурно-образовательных и музейных комплексов в регионах не должно идти за счет финансовых и кадровых ресурсов местных учреждений культуры; новые центры должны дополнять существующие музеи, театры и творческие вузы, их нельзя отодвигать на периферию.

Российский лидер подчеркнул, что «новые культурные центры призваны обогащать и дополнять культурную жизнь в регионах»; они должны работать в тесном партнерстве с региональными и местными музеями, театрами, творческими вузами, у которых есть огромный потенциал и которые должны иметь все возможности для собственного развития.

Кроме того, нужно избегать шаблонных подходов при создании культурных центров в регионах России; унификация в данном случае уместна, однако и здесь следует придерживаться золотой середины, сказал Путин.

Также необходимо учитывать мнение людей, проживающих в конкретном регионе.

«Все детали требуется учесть еще на этапе проектирования, до начала строительства, чтобы потом не пришлось заниматься перепрофилированием и переделкой готовых объектов. А так, к сожалению, бывает, я с этим неоднократно сталкивался, правда, не в сфере культуры, хотя и здесь, как при ремонте Большого театра, эта проблема возникала – при строительстве, по-моему, новой сцены», – отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что уже в данный момент нужно понимать, как будет использоваться каждый культурный комплекс, четко определить порядок дальнейшего содержания и источники финансирования.