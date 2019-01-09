В России с начала года выросли цены на бензин

Вслед за увеличением НДС с 1 января 2019 года в регионах России цены на бензин выросли в среднем на 1,6-1,7%.

В российских регионах розничная стоимость на нефтепродукты выросла после увеличения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%, что произошло 1 января 2019 года, пишет «Интерфакс».

Глава Роснефти Игорь Сечин говорил в конце 2018 года о том, что в связи с предусмотренным «демпфирующим механизмом» резкого скачка на бензин из-за НДС не произойдет. Между тем цены на топливо в регионах выросли в среднем на 1,6-1,7%.

В Роснефти комментировать увеличение цен на бензин пока не стали.

Ранее газета ВЗГЛЯД публиковала информацию о том, чего можно ждать от цен в 2019 году.