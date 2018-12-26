Сечин рассказал о повышении цен на бензин в 2019 году

В следующем году цены на бензин повысятся незначительно, на стоимость топлива не повлияют увеличивающиеся НДС и акцизы, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Топливо есть, все нормально. Повышение цены будет небольшое, НДС и акцизы не повлияют», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что НДС – это только 1,7% от роста цен, а акцизы не окажут влияния, так как там «предусмотрен демпфирующий механизм».

Ранее президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции пообещал, что правительство России не допустит скачков цен на бензин в 2019 году.