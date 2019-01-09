Подозреваемый в убийстве из ревности полицейского задержан

В подмосковном Подольске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве полицейского из Тверской области, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД по городскому округу Подольск Московской области задержан житель Республики Чувашия 1978 года рождения, подозреваемый в убийстве полицейского из Тверской области в ночь на 9 января», – сообщила начальник пресс-службы управления МВД Татьяна Петрова.

Ранее в среду стало известно об убийстве в подмосковном Подольске сотрудника полиции по Тверской области Максима Дунаева.

По этому факту ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что полицейский был в гостях у знакомой, где поссорился с ее соседом и получил удар ножом в шею. Причиной конфликта стала ревность.

Подозреваемый ранее уже был судим за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.