Названа причина убийства полицейского в Подмосковье

Тверской полицейский, находясь в гостях в подмосковном Подольске, вступил в конфликт с соседом знакомой; причиной стала ревность, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Врадий сообщила, что, по предварительным данным, сотрудник полиции находился в гостях у знакомой, где распивал спиртные напитки с ее соседом, передает РИА «Новости».

Между мужчинами произошел конфликт на почве ревности, «в ходе которого один мужчина нанес другому удар ножом в область шеи». В результате полицейский скончался на месте.

Подозреваемый скрылся с места происшествия. Следователи выяснили, что он родом из Чувашии, ранее уже был судим за посягательство на жизнь правоохранителя.

Напомним, в среду в Подольске был убит сотрудник полиции по Тверской области. Открыто дело по ч. 4. ст. 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»).