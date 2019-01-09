Кремль сообщил о подготовке к визиту Эрдогана в Россию

Визит президента Турции Тайипа Эрдогана в Россию готовится, однако дата пока не определена, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков, отвечая на вопрос о сроках визита Эрдогана в Россию, заявил, что в Москве ожидают и готовятся к встрече, однако «пока каких-либо дат не определено», передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Эрдоган планирует до конца января посетить Москву для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

До этого, в декабре, глава турецкого государства уже сообщал о намерении посетить Москву и встретиться с президентом России с глазу на глаз. Однако тогда в Кремле сообщили, что в планах Владимира Путина на ближайшие дни нет встречи с Эрдоганом.