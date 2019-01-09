Нефть подорожала на торговых переговорах США и Китая

Взгляд
9 января, среда  |  Последнее обновление — 09:56  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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Что даст России модернизация «Калибра»

Крылатые ракеты «Калибр-М» будут обладать дальностью полета более 4,5 тыс. кмФото: Министерство обороны РФ
Минобороны создает новую крылатую ракету морского базирования «Калибр-М», способную нести обычную и ядерную боевую часть, сообщают источники. По сравнению с предшественником у нее увеличится боевая мощь и дальность. Эксперты уверены, что это не только усилит ВМФ, но и увеличит возможности России по стратегическому ядерному сдерживанию. Каким образом? Подробности...
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В 2019-м Россию ждут настоящие космические прорывы

Очередные полеты в космос, модернизация предприятий космической отрасли и создание новых спутников и ракет ждут нас в 2019 годуФото: Марина Лысцева/ТАСС
Что год 2019-й нам готовит в космической сфере? Очень многое… И очередные полеты в космос, и модернизацию производства предприятий космической отрасли, и создание новых спутников и ракет. О планах космонавтов и разработчиков ракетно-космической техники рассказывает газета ВЗГЛЯД. Подробности...
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Ближайшие союзники США в Сирии терпят крупнейшее поражение

Сирийских курдов «кинули» все, и последними – американцыФото: Goran Tomasevic/Reuters
Руководство США продолжает комментировать свое сенсационное решение конца прошлого года – вывести американские войска из Сирии. Это решение скажется далеко не только на позициях США. Не менее важно и то, что США, по сути, предали своих ближайших союзников в Сирии – курдов. Какая судьба ждет теперь сирийских курдов и на какие уступки Дамаску они будут вынуждены пойти? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Неудачи Лондона создали национальный миф США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американская война 1812 года дала старт экспансии США в Западном полушарии, способствовала быстрому превращению Америки в сверхдержаву и на долгие годы определила ее стратегическое мышление. Подробности...
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Что нам мешает быть благодарными

Сергей Худиев, публицист, богослов
Этот восторг – как если бы я внезапно прибыл из прошлого, проскочив двадцать или, может быть, тридцать лет, или даже больше, когда мы были детьми и легко разрешали себе радоваться – сразу натыкается на определенный внутренний испуг. А можно? Подробности...
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Почему христиане в России победили коммунистов

Дмитрий Ольшанский, публицист
Примерно сорок–пятьдесят лет назад выяснилось, что новый горожанин уже не может верить в коммунистическое язычество, но ему по-прежнему нужны ответы на очевидные вопросы о жизни, смерти и воскресении. Подробности...
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

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    Как Путин исполняет желания детей

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      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
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          Нефть подорожала на торговых переговорах США и Китая

          9 января 2019, 09:09

          Текст: Алина Назарова

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          Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вверх из-за надежд инвесторов на то, что США и Китай смогут разрешить свои торговые противоречия в ходе стартовавших в начале недели переговоров.

          Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,41% – до 59,55 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,65% и составила 50,60 доллара за баррель, передает РИА «Новости».


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