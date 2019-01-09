Нефть подорожала на торговых переговорах США и Китая

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вверх из-за надежд инвесторов на то, что США и Китай смогут разрешить свои торговые противоречия в ходе стартовавших в начале недели переговоров.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,41% – до 59,55 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,65% и составила 50,60 доллара за баррель, передает РИА «Новости».