В Эстонии объяснили скандальные плакаты про русских

Лидер недавно созданной партии «Эстония 200» Кристина Каллас объяснила вывешенные в Таллине скандальные плакаты, которые разделяют русских и эстонцев.

Калласс подтвердила, что плакаты размещены ее движением. По ее словам, такая агитация направлена на то, чтобы обратить внимание общественности на проблему разобщенности двух национальных общин республики.

«Расколотое общество – наша реальная проблема. Пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что смысл изображенного на плакатах не является правдой», – приводит ее слова РИА «Новости».

Калласс подчеркнула, что дети русских и эстонцев ходят в разные школы, а взрослые – работают в разных коллективах, живут в разных районах города, смотрят разные телеканалы.

«И если это – не расколотое общество, то как тогда это называть?» – задалась вопросом она.

Политик считает, что это является основной проблемой общества в Эстонии, на фоне которой вопросы здравоохранения и прочие проблемы социальной сферы отходят на второй план.

«Давайте раз и навсегда прекратим жить в параллельных мирах с разными возможностями. Создадим единые детские сады и школы для всех детей Эстонии, чтобы они смогли вместе ходить на общие праздники и работать в общих коллективах, жить в общих районах города», – призвала Каллас.

Политик также принесла извинения всем, кого эти плакаты обидели. «Цель «Ээсти 200» – чтобы в будущем больше никогда не было причины для размещения подобной рекламы», – добавила она.

Напомним, в ночь на понедельник на трамвайной остановке в Таллине появились рекламные плакаты, призывающие эстонцев и русских ждать трамвай по отдельности. Плакаты условно делили павильон остановки на две части, в одной по-эстонски было написано Siin ainult eestlased («Здесь только эстонцы»), в другой висели плакаты с надписью по-русски «Здесь только русские».