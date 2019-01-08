Экс-глава МИД Украины раскритиковал Порошенко за обострение отношений с Россией

Президент Украины Петр Порошенко избрал тактику обострения отношений с Россией ради предвыборного пиара, заявил бывший руководитель внешнеполитического ведомства Украины Константин Грищенко.

«Мы сейчас в угрожающем периоде до завершения президентской кампании. Потому что действующий президент выбрал тактику обострения отношений с Россией, исходя из того, что это работает на мобилизацию тех, кто потенциально может за него проголосовать», – заявил Грищенко в эфире телеканала NewsOne. Его слова передает РИА «Новости».

По словам бывшего главы МИД Украины, такие действия полностью противоречат запросу украинского общества на поиск мирного урегулирования.

Он предупредил, что возможно «множество непредвиденных сценариев», которые приведут к «жесткому обострению ситуации с использованием масштабных военных операций».

Из-за политики действующего президента Украины страна будет отдаляться от мирного урегулирования конфликта, заключил Грищенко.

Президентские выборы на Украине пройдут в марте 2019 года, осенью того же года должны пройти парламентские выборы. Согласно результатам опросов, Порошенко находится на третьей строчке рейтинга популярности, его опережают лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и комик Владимир Зеленский.

31 декабря на Украине началась президентская избирательная кампания, при этом по решению ЦИК страны все участки для голосования на российской территории были ликвидированы.