Эрдоган объявил о военном поражении ИГ в Сирии

Террористическая организация «Исламское государство*» (запрещена в России) потерпела поражение в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что лишь Турция может защитить интересы сирийского народа после ухода США.

Он заявил о поражении ИГ* «с военной точки зрения» и выразил озабоченность из-за вмешательства «во внутренние дела Сирии» ряда государств, которые прикрывают свои действия словами о борьбе с «оставшимися частями» ИГ*, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

Эрдоган подчеркнул, что его страна «предлагает всеобъемлющую стратегию по искоренению причин для радикализации» в Сирии.

Турция собирается добиться гарантий того, что сирийцы не будут «чувствовать себя оторванными от властей», а террористы «не смогут воспользоваться недовольством» жителей страны. Эрдоган заявил, что «обычные люди» в Сирии имеют право «рассчитывать на стабильное будущее».

Эрдоган анонсировал создание в Сирии разнородных «сил стабилизации» и организацию местного самоуправления на территориях, подконтрольных сейчас ИГ* и курдским YPG, передает РИА «Новости».