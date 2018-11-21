Появились сообщения о «погибающем в нищете» математике Перельмане

В соцсетях появились сообщения о том, что математик Григорий Перельман, который доказал гипотезу Пуанкаре и отказался от премии в миллион долларов, «погибает в одиночестве и нищете».

Сообщение опубликовал в Facebook Михаил Богомолов со ссылкой на Александра Родина.

По словам последнего, в «Пятерочке» он встретил Перельмана, который был «в очень коротких и мятых штанах, совсем без носков (на улице минус 7) и в очень странных галошах на голую ногу». У Перельмана «вся нижняя часть лица была прикрыта курткой», поэтому математика удалось узнать только после того, как Перельман сам поздоровался.

«Один из величайших математиков мира, фактически, погибает в полном одиночестве и нищете», – утверждается в сообщении. Отмечается, что «с каждой неделей» математик «все ближе к той роковой черте, за которой его ждет неизбежная голодная смерть». Автор сообщения уверен, что Перельмана «скоро точно не будет», если не оказать математику помощь.

В 2018 году ходили слухи, что знаменитый ученый уехал в Швецию, где он ранее работал над нанотехнологическим проектом. Эти сообщения были опровергнуты.

Об отъезде математика заговорили и в комментариях к сообщению. Богомолов пояснил: «Он ездил туда по контракту, потом вернулся, как я понимаю, к дряхлой маме, которая вскоре умерла». В комментариях высказали мнение, что Перельман вряд ли уедет, хот у него и «открыт шенген на 10 лет».

В 2010 году Математический институт имени Клэя получил официальное уведомление об отказе Перельмана от Премии тысячелетия в размере 1 млн долларов.