Цена нефти Brent выросла на 3%

Цены на нефть показали рост в 3% после торговых переговоров США и Китая, об этом свидетельствуют данные торгов.

На 13.57 мск цена на мартовские фьючерсы марки Brent росла на 2,77% – до 58,64 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Февральские фьючерсы на нефть марки WTI поднимались на 2,81% – до 49,31 доллара за баррель. Чуть ранее удорожание обеих марок превышало 3%.

Отмечается, что рост цены связан с реакцией рынков на новости по торговым переговорам США и Китая. 7 января торговые переговоры между странами официально начались в Пекине.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как зависят цены на нефть от отношений США и России.