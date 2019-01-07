Власти КНДР потребовали от Южной Кореи и США отказаться от совместных учений

Пхеньян требует от Сеула и Вашингтона отказаться от проведения совместных военных учений на Корейском полуострове, которые сводят на нет все усилия по выстраиванию продуктивного диалога между Севером и Югом, говорится в статье The Rodong Sinmun.

Как отмечают эксперты издания, совместные маневры вооруженных сил Южной Кореи и США воспринимаются КНДР как военные провокации, передает ТАСС.

«Как было ясно обещано в ходе переговоров Севера и Юга, для продвижения вперед по пути мира и процветания не должно быть никаких совместных военных учений с участием внешних сил», – подчеркнули авторы статьи.

По их мнению, Южная Корея должна также отказаться от новых поставок иностранного оружия. «Ввоз из-за рубежа оборудования военного назначения, включая стратегическое вооружение, должен быть полностью прекращен», – подчеркивается в статье.

«Никакие искренние переговоры не могут быть проведены, не говоря уже об улучшении межкорейских отношений, пока звуки ружей и пушек остаются громкими и опасность войны сохраняется», – резюмирует издание.

Напомним, в середине декабря Северная Корея пригрозила США отказом от денуклеаризации в случае продолжения политики санкций и давления.