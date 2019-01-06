Террористы «ан-Нусры» начали штурм форпоста боевиков оппозиции на севере Сирии

Боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» взяли в кольцо и начали штурм крупного форпоста вооруженной сирийской оппозиции в городе Атариб, к западу от Алеппо, сообщил телеканал Al Mayadin.

По данным телеканала, операция началась после того, как боевики из запрещенной в России террористической группировки «Ахрар аш-Шам» отказались вывести из Атариба свои формирования, передает ТАСС.

Ранее террористы разгромили боевиков из другой запрещенной в России террористической организации – «Бригады Нуреддина аз-Зенги» – и захватили свыше 20 населенных пунктов на севере Сирии вместе с городом Дарет-Изза.

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в ходе всех этих столкновений обе стороны потеряли 114 боевиков, погибли восемь мирных жителей.

Напомним, в пятницу Госдеп подтвердил начало вывода американских войск из Сирии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему вывод войск США из Сирии стал плохой новостью для России.