Рада рассмотрит проект о переходе церквей УПЦ в «новую церковь»

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий намерен до конца января предложить депутатам рассмотреть законопроект о процессе перехода церквей канонической Украинской православной церкви в «новую церковь».

Парубий заявил, что в процессе перехода возникнет много юридических моментов, для урегулирования которых необходимо принять закон, передает РИА «Новости».

«Как председатель Верховной рады, я знаю и уверен, что в законодательстве нужно очень детально прописать юридически правильно этот переход. Я говорил с очень многими священниками, и, к сожалению, существуют чисто юридические моменты, как это должно произойти: каким должно быть голосование, каким должен быть кворум», – сказал Парубий.

Он добавил, что «уже в ближайшую пленарную неделю» планирует предложить принять законопроект о юридических процедурах «перехода церквей Московского патриархата в Украинскую Православную поместную церковь».

Следующее заседание Рады запланировано на 15 января.

Ранее в субботу константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос для новой украинской церковной структуры, предложив называть ее «Святейшей церковью Украины». При этом из томоса следует, что юрисдикция «новой церкви» ограничивается только территорией Украины.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что подписание Константинополем томоса является результатом неуемных политических и личных амбиций.