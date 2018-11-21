Рада рассмотрит проект о переходе церквей УПЦ в «новую церковь»

Взгляд
5 января, суббота  |  Последнее обновление — 16:20  |  vz.ru
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Как россияне смогут зарабатывать на мусоре

Главный противник реформы - «мусорная мафия», которая захоранивает отходы на полигонахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В новом году россиянам предстоит кардинально изменить отношение к тем десяткам миллионов тонн мусора, которые они производят каждый год. А государству, справившись с «мусорной мафией» – построить новую цивилизованную отрасль утилизации бытовых отходов. Новшества затронут каждый двор и каждого жителям России. К чему же именно готовиться? Подробности...
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Японцы раньше времени стали считать Курилы своими

У Владимира Путина нет ни моральной, ни юридической причины уступать Синдзо Абэ в территориальном спореФото: Kremlin Pool/Zuma/Global Look Press
В январе в Россию собирается приехать премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он утверждает, что на переговорах с Владимиром Путиным намерен достичь прогресса в урегулировании спора о принадлежности Курил. Взаимная декларация от 1956 года закрепила обещание СССР передать два острова в случае заключения мира с японцами. Ранее Абэ даже пообещал «не выселять русских с Курил». На что конкретно премьер может рассчитывать в Кремле? Подробности...
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Какое задание ЦРУ выполнял пойманный в Москве американский морпех

Пол Уилан с его странностями поведения и биографией неудачника просто идеально подходит на роль одноразового курьераФото: US Marine Corps
Сразу четыре гражданства обнаружилось у задержанного в Москве по обвинению в шпионаже бывшего американского морпеха Пола Уилана. Это не единственная странность в его биографии, и уже можно предположить, какую роль для ЦРУ исполнял этот загадочный персонаж в Москве. Насколько важной он был персоной, и на кого еще стоило бы обратить внимание российской контрразведке? Подробности...
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Ради выживания Литва готова отказаться от важнейшей антироссийской меры

Так выглядят сегодня заброшенные уголки ЛитвыФото: Christian Handl/imagebroker.com/Global Look Press
Поистине отчаянную для страны меру обсуждают в Литве – референдум о законодательном разрешении иметь двойное гражданство. И все ради того, чтобы вернуть в страну огромное количество трудоспособного населения, уехавшего на Запад. Что происходит сейчас в литовской демографии и поможет ли этот способ? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему мы любим и ненавидим советское кино

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Каждый год, когда оливье уже подъеден, а на работу еще не скоро, население Рунета предается любимому развлечению — обсуждает и осуждает героев старого советского кино, в праздничные дни неизменно идущего по всем телеканалам. Подробности...
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«Украинская автокефалия» не режет якутских оленей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если тебе говорят о необходимости автокефалии, хотя она не останавливает стрельбу, не восстанавливает производство, не дает ни хлеба, ни по большому счету зрелищ – то это про фантомы. Подробности...
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Государство использует китайский метод для отбора людей во власть

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
Уже сегодня в России перестает доминировать геронтократия, привыкшая главенствовать в стране начиная с 80-х годов, внеся значительный вклад в гибель СССР. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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    Как Путин исполняет желания детей

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      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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          Рада рассмотрит проект о переходе церквей УПЦ в «новую церковь»

             5 января 2019, 15:42
          Фото: Zuma/Global Look Press
          Текст: Алина Назарова

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          Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий намерен до конца января предложить депутатам рассмотреть законопроект о процессе перехода церквей канонической Украинской православной церкви в «новую церковь».

          Парубий заявил, что в процессе перехода возникнет много юридических моментов, для урегулирования которых необходимо принять закон, передает РИА «Новости».

          «Как председатель Верховной рады, я знаю и уверен, что в законодательстве нужно очень детально прописать юридически правильно этот переход. Я говорил с очень многими священниками, и, к сожалению, существуют чисто юридические моменты, как это должно произойти: каким должно быть голосование, каким должен быть кворум», – сказал Парубий.

          Он добавил, что «уже в ближайшую пленарную неделю» планирует предложить принять законопроект о юридических процедурах «перехода церквей Московского патриархата в Украинскую Православную поместную церковь».

          Следующее заседание Рады запланировано на 15 января.

          Ранее в субботу константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос для новой украинской церковной структуры, предложив называть ее «Святейшей церковью Украины». При этом из томоса следует, что юрисдикция «новой церкви» ограничивается только территорией Украины.

          Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что подписание Константинополем томоса является результатом неуемных политических и личных амбиций.


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