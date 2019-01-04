Россияне побили собственный рекорд по визитам в Грузию

В прошлом году Грузию посетило 1 404 757 граждан России, что на 23,8% больше, чем в 2017-м, заявили газете ВЗГЛЯД в национальной администрации туризма.

Россияне лишь ненамного уступили гражданам Азербайджана, которые стали первыми в этом списке – 1 424 610 человек.

На третьем месте граждане Армении – 1 268 886. Напомним, что между Россией и Грузией нет дипломатических отношений после войны 2008 года. При этом россиянам виза в Грузию не нужна.

Грузию в целом в 2018 году посетило 8 679 544 международных визитера, что является новым рекордом в истории туризма страны. Рост международных посещений по сравнению с 2017 годом составил 9,8%. Бюджет Грузии за счет туризма в прошлом году пополнился на 3 млрд долларов.