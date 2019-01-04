Опубликовано видео убийства сотрудника охраны Порошенко

В соцсетях опубликовали видеозапись того, как был убит сотрудник управления государственной охраны Украины Василий Хмелюк.

Видео опубликовано на странице «Киев оперативный» в Facebook.

В ночь на 3 января в Киеве сотрудник управления вступил в конфликт с прохожим, который во время ссоры ударил противника в челюсть. Тот упал и через некоторое время скончался, не приходя в сознание. Медики сообщили, что причиной смерти стал удар в голову, передает РИА «Новости».

По данным СМИ в убийстве подозревают известного украинского боксера, который позднее в сопровождении адвоката сам пришел в полицию.