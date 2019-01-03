Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП в Ленинградской области

Полицейские начали расследование обстоятельств аварии в Ленинградской области, в которой погибли четыре человека, в том числе ребенок.

ДТП произошло 2 января около 11.30 на 206 км автодороги «Кола», сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«20-летняя гражданка, управляя автомобилем ВАЗ-2115, при неустановленных обстоятельствах, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с Kia Rio. В результате ДТП погибли водитель отечественного автомобиля и ее 18-летний пассажир, а также пассажиры иномарки: 58-летняя женщина и 10-летний мальчик», – отметили в ведомстве.

Водитель Kia госпитализирован в тяжелом состоянии.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).