Девушка-водитель и три пассажирки стали жертвами ДТП в Подмосковье

В результате ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки, сообщает областной главк МВД.

Столкновение Hyundai и Renault произошло на Большом бетонном кольце. Девушка-водитель Hyundai, а также три ее пассажирки погибли, передает РИА «Новости».