Торговая война США с Китаем ударила по продажам Iphone

Замедление темпов продаж Iphone особенно очевидно в Китае, сообщил глава Apple Тим Кук.

По его словам, «напряженность в торговле между Китаем и США оказывает дополнительное давление на их экономику», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

Кук в открытом письме предупредил инвесторов, что из-за замедления продаж Iphone доходы Apple за последний квартал будут ниже прогноза. Пару месяцев назад ожидалось, что компания получит 89–93 млрд долларов. Теперь же Кук сообщил, что следует рассчитывать на 84 млрд долларов.

В ноябре президент США Дональд Трамп не исключил, что может ввести пошлины на собираемые в Китае смартфоны iPhone и ноутбуки.

Сообщалось, что торговая война с Китаем разоряет США.