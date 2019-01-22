Полицейские спасли стоявшую босиком на снегу девочку в Красноярском крае

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22 января, вторник | Последнее обновление — 09:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Спасатели потеряли надежду найти живыми моряков загоревшихся судов в Керченском проливе
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У новой идеи Чубайса есть важные недостатки
Почему выход России из Совета Европы – это плохая идея
Кто прав в споре Анатолия Чубайса и Марии Захаровой
Почему «Панцирь» оказался уязвим для израильской авиации
Эксперты объяснили столкновение двух Су-34
Репродуктивное безумие в Пензенской области
Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Соберите как можно больше людей, чтобы они коллективно давили на бедную женщину – и поправьте себе таким образом статистику абортов по региону. Какое дело замглавы администрации, что женщина хочет делать со своей жизнью? Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Российско-турецкая гибридная дружба
Глеб Простаков, журналист
С одной стороны, Анкара решила сыграть в свою игру в региональном конфликте Москвы и Киева. С другой – применить «византийскую дипломатию» в конфликте более высокого порядка между США и Россией. Подробности...
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Соберись, тряпка, и выброси елку
Наталья Осс, журналист, писатель
Постновогодний период требует высокой осознанности. Ожидание праздника – время надежд, загаданных желаний и потаенной мечты. Но ничего подобного не происходит. Карнавал отгремел, посуда убрана в сервант, чуда не случилось. Подробности...
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За что смеялись над Собчак
Обсуждение: 10 комментариев
Жители Земли увидели кровавую Луну
В ночь на понедельник жители Земли увидели так называемую кровавую Луну. Естественный спутник во время своего полного затмения приблизился к планете и в это время окрасился в красный цвет. Видимый диаметр диска при этом увеличился почти на 10%Подробности...
Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде
Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караулаПодробности...
В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон
Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 автоПодробности...
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