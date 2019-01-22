Полицейские спасли стоявшую босиком на снегу девочку в Красноярском крае

В поселке Ирбейский Красноярского края полицейские спасли пятилетнюю девочку, которая в 30-градусный мороз вышла на улицу босиком.

Инцидент произошел ночью, когда полицейские патрулировали поселок. У одного из домов они заметили девочку, которая стояла на снегу босиком, сообщили в МВД.

«Температура воздуха к этому времени опустилась ниже минус 30 градусов. Инспекторы незамедлительно перенесли ребенка в патрульный автомобиль и доставили в районную больницу», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мать ребенка рассказала, что ушла на работу в ночную смену, а дочь оставила с совершеннолетним братом. Молодой человек ушел из дома, девочка проснулась, испугалась и раздетая выбежала на улицу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

В 2016 году в Татарстане сотрудники полиции спасли девятилетнего мальчика, который из-за опоздания на электричку решил пройти пешком к бабушке 40 километров и отморозил ноги.