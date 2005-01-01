Спасатели сообщили об угрозе взрыва газа на горящих в Керченском проливе судах

Существует угроза взрыва газа на судах, которые горят в Керченском проливе, сообщили в Новороссийском морском спасательно-координационном центре.

В Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы сообщили, что спасатели приступили к тушению пожара, передает ТАСС.

В координационном центре заявили, что суда «не затонули, горят над водой». Они перевозили сжиженный газ.

Поисково-спасательная операция «будет вестись постоянно», пока не найдут всех членов экипажа.

Местонахождение восьми моряков остается неизвестным, передает РИА «Новости».

В районе Керченского пролива в понедельник загорелись суда «Канди» и «Маэстро» под флагом Танзании. Они находились на нелегальной якорной стоянке недалеко от мыса Такиль. Причиной пожара называется нарушение при передаче топлива с одного на другое судно. По предварительным данным, погибли как минимум 14 человек.