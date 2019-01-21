Адвокат Трампа рассказал подробности переговоров по Trump Tower в Москве

Переговоры о строительстве Trump Tower в российской столице могли идти до осени 2016 года, заявил адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.

«Возможно, до октября или ноября (2016 года), до выборов точно, они могли говорить об этом», – сказал Джулиани в эфире NBC, передает РИА «Новости».

В ноябре 2016 прошли выборы, на которых Трампа избрали президентом.

Между тем, ранее осужденный впоследствии за финансовые злоупотребления экс-юрист Трампа Майкл Коэн говорил в показаниях конгрессу, что переговоры завершились в январе 2016 года.

Вопрос о том, как долго шли переговоры о проекте строительства небоскреба, который так и не был начат, важен для СМИ США по различным причинам. Демократы усматривают в этом свидетельство «сговора Трампа с Россией», который опровергают и в Кремле, и в Белом доме.