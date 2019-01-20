Порошенко собрался договориться о свободной торговле с Израилем

Петр Порошенко собирается с официальным визитом в Израиль 20-21 января; глава украинского государства готовится заключить с израильскими властями соглашение о свободной торговле, сообщили в пресс-службе президента Украины.

В сообщении на сайте президента Украины говорится, что программой визита предусмотрены переговоры Порошенко с президентом Израиля Реувеном Ривлином, премьер-министром Биньямином Нетаньяху и спикером кнессета Юлием Эдельштейном.

«В ходе визита запланировано подписание соглашения о свободной торговле между кабинетом министров Украины и правительством государства Израиль», – сообщили в пресс-службе Порошенко.

В августе Порошенко жаловался, что украинских граждан не пускают в Израиль, несмотря на безвизовый режим.