Глава Минстроя оценил идею отказа от газовых плит

Повсеместная замена бытового газового оборудования в России электрическим стала бы крайней мерой, не везде возможно это осуществить, заявил глава Минстроя Владимир Якушев.

«Я думаю, это крайность», – сказал он в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

«Не везде, во-первых, можно будет перейти на электричество, причем это будет стоить очень приличных денег», – приводит его слова ТАСС.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов предлагал оснащать все новостройки только электрическим оборудованием, а старые дома, не подлежащие сносу, реновации и так далее, постепенно переводить на электричество.

В последние недели произошло сразу несколько ЧП с бытовым газом. Так, 14 января в городе Шахты Ростовской области взорвался газ в жилом доме, обрушились два этажа, погибли пять человек.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. Из-под завалов дома были извлечены тела 39 человек.

После этих происшествий в ряде российских регионов усилили внеплановые проверки газового оборудования и инженерных систем. Кроме того, власти на местах намерены подготовить законодательные инициативы и рассмотреть возможность обязательной установки в жилых зданиях специального оборудования для предотвращения утечек газа.