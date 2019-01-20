Режиссера Красовского вызвали на допрос в полицию

Режиссера комедии «Праздник» о блокадном Ленинграде Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию, причина пока неизвестна, сообщил информированный источник.

Он вызван к следователю управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве, передает «Интерфакс».

В воскресенье Красовский сообщил о том, что его фильм «Праздник» был заблокирован на YouTube. Позже фильм был разблокирован.

Фильм был опубликован на YouTube 3 января. Российские блогеры раскритиковали «черную комедию».