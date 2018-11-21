В США увидели знак в задержании американца в России

Задержанием американца Пола Уилана в Москве по обвинению в шпионаже Россия дает понять, что будет принимать ответные меры, если Вашингтон продолжит действовать против ее граждан, заявил аналитик CNN Роберт Баер.

Телеканал указывает, что аналитики видят в задержании Уилана желание России отомстить за арест в США Марии Бутиной. Баер считает, что Кремль, возможно, собирается пойти на сделку, передает RT.

«Я могу вам сразу сказать: мы, США, не используем в Москве частных лиц для проведения шпионских операций. Это невозможно. Иными словами, этого парня подставили. Его взяли в заложники», – заявил он.

По его мнению, Россия разгневана тем, что случилось с Бутиной, и судебным преследованием олигархов.

«И он (президент Владимир Путин) дает нам понять: «Не позволяйте минюсту и ФБР начинать преследовать русских. В противном случае мы станем хватать еще больше американцев». Я думаю, он шлет такой сигнал», – заявил Баер.

Аналитик отметил, что в России считают, что американцы постоянно приезжают в Россию и «суют нос в ее дела», но задерживают за подобное россиян.

«И он отчасти прав в этом случае. Ее арест, предание суду и отправка в тюрьму были действительно излишними. Даже если она получит минимальный срок, русские будут считать это бесчестным, неоправданным. И это ставит перед Путиным вопрос об ответных мерах», – заключил аналитик.

Американец Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря сотрудниками ФСБ, возбуждено дело по статье «шпионаж». Госдеп запросил консульский доступ к гражданину США, позже госсекретарь Майк Помпео потребовал вернуть американца.

Сообщалось, что задержанный в Москве Уилан в российскую столицу приехал на свадьбу. Он является морпехом в отставке, уволенным из армии за воровство.