Путин поговорил с Макроном

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном, были затронуты темы сирийского и украинского кризисов.

«Подробно рассмотрена проблематика сирийского урегулирования, прежде всего в контексте договоренностей о формировании Конституционного комитета, достигнутых по итогам встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции 27 октября 2018 года в Стамбуле», – сообщается на сайте Кремля.

Также стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине «с учетом украинской провокации в Керченском проливе».

Кроме того, Путин и Макрон поздравили друг друга с Новым годом.

Отметим, что Путин уже подробно объяснял Макрону ситуацию с провокацией Украины в Керченском проливе.