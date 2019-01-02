В Дании произошла крупная железнодорожная авария с пассажирским поездом

В результате железнодорожной аварии в Дании из-за резкого торможения пассажирского поезда погибли шесть человек, еще 16 пострадали, сообщила полиция острова Фюн.

Авария произошла на мосту, соединяющем острова Фюн и Зеландия через пролив Большой Бельт после того, как часть вагонного покрытия сорвалась с грузового поезда и попала в проходящий мимо пассажирский поезд. Машинистам пришлось сильно затормозить, передает РИА «Новости».

В поезде находился 131 пассажир.