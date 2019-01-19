Трамп встретил самолет с телами погибших в Сирии военных США

Глава американского государства Дональд Трамп принял участие в церемонии «почетной доставки» в США тел военных, погибших в результате взрыва в сирийском Манбидже, сообщают СМИ.

О церемонии ранее не сообщалось. О том, что тела доставили самолетом на военно-воздушную базу в Делавэре рассказали журналисты из пула Белого дома, передает РИА «Новости».

На церемонии также присутствовали руководитель Госдепа Майк Помпео, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан и высшие военные чины.