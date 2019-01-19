МОК уличили в сокрытии доказательств невиновности российских атлетов

Международный олимпийский комитет (МОК) скрыл доказательства невиновности российских спортсменов перед Олимпийскими играми 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, говорится в заявлении адвокатской конторы Кристофа Вишеманна, курировавшей ряд дел российских спортсменов.

В документе утверждается, что МОК «серьезно нарушил процессуальные права спортсменов и скрыл оправдательные доказательства от суда и стороны защиты». Адвокаты подчеркивают, что фактически доказательств обвинений в адрес российских спортсменов, которые выдвинул информатор ВАДА Григорий Родченков, нет, передает ТАСС.

«Родченков сам стал путаться в показаниях, история не такая, какой он нам ее представляет, главе комиссии ВАДА Ричарду Макларену следовало это признать на ранней стадии разбирательств», – говорится в заявлении адвокатской конторы.

Напомним, в прошлом году комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пожизненно отстранила от Олимпиад 43 российских спортсменов, аннулировав их результаты на Играх в Сочи. Спортивный арбитражный суд (CAS), рассмотрев 39 апелляций, полностью оправдал 28 россиян, с оставшихся 11 был снят пожизненный запрет на участие в Играх.