Эмиссар КНДР встретился с Трампом в Белом доме

В Белом доме завершилась встреча президента США Дональда Трампа и заведующего отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхоля, сообщила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

В первой половине дня госсекретарь США Майк Помпео и Ким Ен Чхоль около 40 минут вели консультации в вашингтонской гостинице, после чего направились в Белый дом.

По словам Сандерс, встреча Трампа с Ким Ен Чхолем в Овальном кабинете продолжалась полтора часа, стороны обсудили денуклеаризацию и второй саммит на высшем уровне, передает ТАСС.

По итогам переговоров пресс-секретарь Белого дома объявила, что вторая встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоится ближе к концу февраля.

«Президент с нетерпением ждет встречи с лидером [КНДР] Ким Чен Ыном. Место будет объявлено позже», – сказала Сандерс.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что Пхеньян якобы собрался потребовать от Вашингтона подписания мирного договора и снятия экономических санкций.

В минувшее воскресенье стало известно, что Трамп сделал предложение Ким Чен Ыну по срокам и месту проведения новой встречи на высшем уровне.