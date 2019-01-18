Морские спасатели начали поиски столкнувшихся Су-34

Сахалинский морской спасательный подцентр начал поиски столкнувшихся над Татарским проливом истребителей-бомбардировщиков Су-34.

«Начались поиски самолетов», – передает ТАСС сообщение пресс-службы подцентра.

Источник в силовых структурах Дальнего Востока сообщил, что столкнувшиеся истребители базировались на аэродроме Хурба под Комсомольском-на-Амуре, они входили в состав 277-го бомбардировочного авиационного полка.

Ранее в пятницу два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке. Один самолет после столкновения упал в море, судьба второго не известна.

Министерство обороны уточнило обстоятельства катастрофы. Полеты Су-34 приостановлены на всей территории России.