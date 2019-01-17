Путин вручил Вучичу орден

Президент России Владимир Путин вручил своему сербскому коллеге Александру Вучичу орден Александра Невского.

Церемония награждения прошла после переговоров лидеров государств в Палате Сербии, передает ТАСС.

Вучич в интервью назвал особой честью получение этой награды из рук Путина. По его словам, он всегда работал на укрепление интересов Москвы и Белграда.

«Президент Путин этой наградой не только показал, что он понимает, сколько Сербия работала для того, чтобы сохранить хорошие отношения между нашими двумя странами, и каков мой личный вклад в это, но также показал, что уважает то, что нам удалось сохранить независимость, свой суверенитет при принятии решений, сохранить свою свободу, будучи небольшой страной, сохранить свой военный нейтралитет, и это наше желание никогда не подвергается сомнению», – сказал Вучич.

Сербский лидер добавил, что орден Александра Невского – самая важная из наград в его рабочем кабинете.

«Этот орден имеет огромное значение и в том смысле, что он обязывает меня и Сербию не идти против России, быть другом России – и когда тяжело, а не только когда все легко и красиво», – резюмировал Вучич.

Российский президент, в свою очередь, отметил что ценит позицию коллеги, которая не подвержена политической и международной конъюнктуре, передает РИА «Новости».

Путин 7 января подписал указ, которым наградил Вучича орденом Александра Невского за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Россией.

17 января российский лидер прилетел с однодневным визитом в Белград, Путин покатал своего коллегу на лимузине Aurus, а тот подарил коллеге щенка.