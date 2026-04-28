  «Африканский корпус» ВС России в Мали отразил четыре массированные атаки боевиков
    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке
    Соловьев извинился перед Боней
    У ВСУ заметили передовую американскую ракету класса «воздух-воздух»
    Госдеп США объявил войну интернет-цензуре в Европе
    Кремль сообщил о работе по предотвращению атак на города и НПЗ России
    Минобороны: Украинцы готовили боевиков для переворота в Мали
    В США отмечен рекордный за 25 лет финансовый пессимизм граждан
    Мерц заявил об «унижении» США на переговорах с Ираном
    Политолог объяснила отказ депутатов Рады брать ответственность за уступку территорий
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Франция воюет с Россией в Африке руками украинцев

    «Сирийский сценарий» в Мали не сорван, а лишь отложен. А следом Франция и Запад попытаются отыграться за проигрыш России в соседних Буркина-Фасо, Нигере, ЦАР. В этом уже можно не сомневаться.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Слухи о смерти «мягкой силы» явно преувеличены

    Можно сколько угодно уничтожать военные цели при помощи искусственного интеллекта и современных вычислений. Можно даже выявлять и ликвидировать некоторых руководителей страны. Но невозможно подчинить страну, желающую сопротивляться и готовую умереть за свой суверенитет.

    28 апреля 2026, 14:12 • Новости дня

    Мишустин назвал определяющие облик завтрашнего дня отрасли экономики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» в Москве, назвал восемь ключевых отраслей, которые, по его мнению, определят будущее экономики страны.

    Глава правительства отметил, что особое значение будут иметь робототехника, цифровая трансформация и атомная энергетика, передает РИА «Новости».

    «Внедрение таких машин дает ряд преимуществ – ускоряет выпуск продукции, помогает персоналу с выполнением рутинных задач, обеспечивает более стабильное качество, его контроль», – объяснил Мишустин.

    Среди других важных направлений премьер выделил производство накопительной энергии, кибербезопасность и новую мобильность. Мишустин пояснил, что новая мобильность развивается на стыке цифровых технологий и транспорта, включая автономные автомобили, электромобили и современные индивидуальные средства передвижения.

    Он также подчеркнул значимость современной полупроводниковой индустрии и отметил, что атомная отрасль остается надежным источником «чистой и дешевой энергии» в условиях нестабильности на рынках углеводородов. По мнению Мишустина, промышленная и потребительская биотехнологии представляют большой потенциал для развития сельского хозяйства, энергетики, медицины и фармацевтики.

    Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что искусственный интеллект кардинально изменит экономику России.

    27 апреля 2026, 21:25 • Новости дня
    Разведка Киева сообщила о применении Россией новых крылатых ракет

    ГУР Украины заявило об успешном использовании Россией ракет С-71К «Ковер»

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская разведка сообщила о применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер» с осколочно-фугасной частью, сообщили СМИ.

    Украинская разведка заявила об успешном применении Россией новейших крылатых ракет С-71К «Ковер», передают «Вести» со ссылкой на «Военное обозрение».

    В сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины уточняется, что эти ракеты оснащены осколочно-фугасной боевой частью и были разработаны в России.

    Ракеты С-71К «Ковер» были созданы в 2024 году ОКБ имени Сухого для оснащения истребителей Су-57.

    Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о признании западными специалистами отсутствия средств для противодействию ракетному комплексу «Орешник».

    28 апреля 2026, 12:37 • Новости дня
    МИД сообщил о жертвах среди российского Африканского корпуса в Мали

    Tекст: Вера Басилая

    В результате скоординированных атак, осуществленных 25 апреля террористическими группами, связанными с «Аль-Каидой» (признана террористической, запрещена в России), и туарегскими сепаратистами, в Мали зафиксированы жертвы среди сотрудников российского Африканского корпуса, заявил замглавы МИД Георгий Борисенко.

    Борисенко, выступая на заседании международного комитета Совета Федерации, отметил, что нападения произошли 25 апреля и одновременно затронули различные части Мали, в результате имеются жертвы с «нашей стороны», передает РИА «Новости».

    Также дипломат сообщил, что во время атак весь персонал посольства России, включая женщин и детей, был оперативно собран внутри здания. Сотрудники «Африканского корпуса» присоединились к ним для оказания поддержки, а местная полиция оцепила территорию вокруг дипмиссии для обеспечения безопасности.

    Ранее российские военнослужащие из Африканского корпуса отбили масштабную атаку боевиков в Мали.

    Посольство России в африканской республике решительно осудило подлые нападения террористических группировок.

    Бойцы Африканского корпуса совместно с частями президентской гвардии удержали государственные здания в столице страны.

    27 апреля 2026, 15:50 • Видео
    Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

    От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    27 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Россия расширила перечень представителей ЕС с запретом на въезд

    Россия ответила на 20-й пакет санкций расширением перечня граждан ЕС с запретом на въезд

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза расширила список лиц, которым запрещен въезд в страну, сообщило Министерство иностранных дел РФ.

    Речь идет о представителях евроинститутов, государств – членов ЕС, а также некоторых европейских стран, присоединившихся к антироссийской политике Брюсселя, уточнили в ведомстве.

    «В рамках реакции на неправомерные решения ЕС российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран – членов Евросоюза и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым в соответствии с Федеральным законом от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» запрещен въезд на территорию нашего государства», – сказано в заявлении на сайте МИД.

    Ранее МИД обвинил Евросоюз в грубом нарушении международного права из-за санкций.

    Напомним, на прошлой неделе страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    27 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    В МЧС рассказали о последствиях непогоды в России

    МЧС: Из-за непогоды в России погиб ребенок и 31 человек пострадал

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате сильной непогоды в четырех федеральных округах России погиб ребенок и пострадал 31 человек, сообщили в МЧС.

    «На территории Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов пострадали 32 человека, в том числе пятеро детей, из них один ребенок погиб; 31 человек, в том числе четыре ребенка, доставлены в лечебные учреждения», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС.

    Непогода также привела к перебоям с электричеством. В результате стихии более 76 тыс. жителей этих регионов остались без электроснабжения.

    По данным МЧС, зафиксированы массовые падения деревьев – всего 746 случаев. В результате непогоды повреждены 80 автомобилей.

    В понедельник упавшее дерево убило ребенка в Самаре.

    Коммунальщики Москвы перешли на усиленный режим из-за непогоды. Сильный снегопад и ветер привели к падению дерева и повреждению контактной сети, заблокировав проезд электричек в сторону столицы.

    27 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Словакия подала жалобу в суд ЕС на запрет закупки российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словакия подала жалобу в суд Европейского союза на ранее принятый запрет на закупку газа из России, сообщило агентство CTK.

    Иск был направлен в суд на прошлой неделе, сообщило CTK со ссылкой на Минюст Словакии, передает ТАСС. Агентство напомнило, что аналогичный иск подала ранее и Венгрия.

    Согласно действующему контракту, поставки российского газа в Словакию должны осуществляться до 2034 года. Транзит топлива идет, в частности, через территорию Турции. Однако ЕС принял решение полностью прекратить закупки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, а трубопроводного – не позднее 1 ноября 2027 года.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал, что Венгрия и Словакия намерены подать в суд Евросоюза два отдельных иска против запрета на импорт российского газа с 2027 года

    27 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    Песков: Россия готова стать посредником в урегулировании конфликта в Иране
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта вокруг Ирана и содействовать установлению мира на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он отметил, что Москва намерена способствовать не только прекращению конфликта, но и обеспечению долгосрочного мира, исключающего повторение вооруженных столкновений в регионе, передает ТАСС.

    «Россия готова предоставить любые добрые услуги, любые посреднические услуги, которые будут приемлемы для сторон. Мы будем готовы сделать все, чтобы в итоге наступил мир, мир гарантированный, и чтобы не было возврата к боевым действиям», – подчеркнул Песков.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности России стать посредником по Ирану.

    27 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин остался под впечатлением после разговора с 10-летней гимнасткой
    Путин остался под впечатлением после разговора с 10-летней гимнасткой
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Школу олимпийского резерва имени А.С. Рахлина пообщался с юными гимнастками.

    Особое внимание президента привлекла девочка, которая занимается гимнастикой уже семь лет, несмотря на свой юный возраст. «Семь лет занимаешься гимнастикой? А сколько ж тебе лет-то?!» – удивленно спросил Путин у своей собеседницы.

    Узнав, что гимнастке всего десять лет, президент был настолько поражен, что на мгновение потерял дар речи, а затем просто поцеловал девочку в лоб и пожелал спортсменкам успехов.

    Журналист Павел Зарубин опубликовал видео встречи в своем канале в Max. «Юная гимнастка явно впечатлила Путина», – отметил он.

    Напомним, в понедельник Путин посетил спортивную школу имени Анатолия Рахлина в Петербурге.

    Глава государства  выступил на заседании Совета законодателей в Петербурге и поздравил российских парламентариев с Днем российского парламентаризма.

    27 апреля 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин отметил мужество и героизм иранцев в борьбе за суверенитет

    Путин: Народ Ирана мужественно борется за свой суверенитет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что народ Ирана мужественно и героически борется за свою независимость и суверенитет.

    Об этом российский лидер сказал на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, прибывшим в Петербург, передает РИА «Новости».

    «Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет», – подчеркнул Путин.

    Напомним, в понедельник глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Петербург для встречи с Путиным. Он сообщил о предстоящем обсуждении с Россией конфликта Ирана с США.

    27 апреля 2026, 15:21 • Новости дня
    Путин разрешил сделки с акциями «Озон банка»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об исключении «Озон банка» из перечня кредитных организаций, с акциями которых запрещены сделки.

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

    «Признать утратившим силу п. 39 перечня российских кредитных организаций, в отношении которых установлен запрет на сделки (операции) с акциями, долями (вкладами), составляющими их уставные капиталы, утвержденного распоряжением президента РФ от 26 октября 2022 года», – сказано в распоряжении.

    Документ вступает в силу с момента его подписания.

    В декабре 2024 года Путин разрешил «Роснефти» проводить сделки с акциями.

    27 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    МИД обвинил Евросоюз в грубом нарушении международного права из-за санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз, утвердив 20-й пакет антироссийских санкций, серьезно нарушил международное право, заявили в Министерстве иностранных дел России.

    Санкции были введены Советом ЕС 23 апреля, что в российском ведомстве расценили как очередную попытку оказать давление на Москву.

    «Европейский союз продолжает попытки оказать давление на нашу страну через наращивание односторонних ограничительных мер. Очередной, двадцатый по счету, пакет санкций был утвержден Советом ЕС 23 апреля. Подобные действия Брюсселя в обход Совета Безопасности ООН грубо нарушают нормы международного права», – говорится в заявлении на сайте МИД.

    На прошлой неделе страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    Ранее МИД анонсировал ответ России на новый пакет санкций Евросоюза.

    27 апреля 2026, 18:40 • Новости дня
    Экс-глава Россотрудничества Примаков объявил о планах вернуться в журналистику

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший руководитель Россотрудничества Евгений Примаков после ухода с поста намерен вернуться в журналистику и заняться научной деятельностью.

    «Я не собираюсь продолжать государственную службу и не собираюсь баллотироваться в Государственную думу. Я хотел бы вернуться к журналистике, аналитике, сейчас мне интересна научная работа», – написал он в своем канале в Max.

    Он также отметил, что его уход с госслужбы происходит «по любви» и на основе взаимного уважения. Примаков подчеркнул, что остается патриотом России и считает себя частью команды Верховного главнокомандующего, отметив, что теперь продолжит свой путь «на гражданке».

    Напомним, Путин назначил Игоря Чайку новым руководителем Россотрудничества, освободив от этой должности Евгения Примакова.

    27 апреля 2026, 20:48 • Новости дня
    Белоусов встретился с замминистра обороны Ирана в Бишкеке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с заместителем министра обороны Ирана по стратегическому планированию Талаи-Ник Резой в Бишкеке.

    Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что Москва выступает за урегулирование конфликтов исключительно дипломатическим путем и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Ирана, сообщило Минобороны России в Max.

    Белоусов также выразил слова поддержки народу и вооруженным силам Ирана. «Желаю братскому иранскому народу, его вооруженным силам стойкости и мужества в преодолении всех стоящих перед страной угроз. Готовы делать все возможное для разрешения данной ситуации», – заявил министр.

    Он отметил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между Москвой и Тегераном независимо от развития ситуации.

    Со своей стороны, иранский бригадный генерал Талаи-Ник Реза поблагодарил Белоусова за возможность личной встречи и обсуждение актуальных вопросов двусторонних отношений.

    Ранее в понедельник президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи отметил мужество и героизм иранцев в борьбе за суверенитет. Российский лидер подтвердил курс на развитие стратегических отношений с Ираном.

    27 апреля 2026, 20:10 • Новости дня
    МИД призвал мировое сообщество заставить Киев прекратить атаки на ЗАЭС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международное сообщество должно принудить Киев прекратить обстрелы Запорожской АЭС и других ядерных объектов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Убеждены, что международное сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ЗАЭС и другие мирные ядерные объекты», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

    Напомним, сотрудник Запорожской АЭС погиб при атаке украинского беспилотника.

    Глава Росатома Алексей Лихачев объяснил участившиеся атак ВСУ на ЗАЭС попыткой Киева посеять панику среди персонала станции и дезориентировать сотрудников.

    Ранее МИД заявил о росте угроз безопасности для ЗАЭС и АЭС «Бушер».

    27 апреля 2026, 20:02 • Новости дня
    Беглов сообщил Путину о создании новых разводных мостов в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов доложил президенту России Владимиру Путину о развитии транспортной инфраструктуры города.

    По его словам, в настоящее время ведутся работы над пятью разводными мостами, передает РИА «Новости». Один из ключевых объектов – Большой Смоленский мост – уже практически полностью смонтирован, его рабочее движение будет запущено в 2027 году, а все развязки достроят к 2028 году.

    Беглов также сообщил о строительстве Арсенального и Ново-Адмиралтейского мостов, а также нового разводного моста, который войдет в состав Широтной магистрали скоростного движения. Кроме того, в Отрадном на КАД-2 уже начаты работы по проектированию еще одного моста. По словам губернатора, запуск этого объекта планируется до 2030 года.

    Ранее в понедельник Кремль сообщил о предстоящей встрече Путина с Бегловым. Глава государства также встретился в Петербурге с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Кроме того, российский лидер провел в Северной столице переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.

    27 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Эксперт: Решение Путина отложить погашение долгов регионов поможет гражданам и бизнесу

    Асафов: Одобрение Путиным идеи «Единой России» по долгам регионов поможет гражданам и бизнесу

    Tекст: Алексей Нечаев

    Владимир Путин последовательно поддерживает меры по снижению долговой нагрузки на регионы, а «Единая Россия» досконально продумывает логику своих инициатив в этой области, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее президент согласился с идеей партии перенести сроки погашения долгов регионов по бюджетным кредитам. Это позволит направить около 100 млрд рублей на социальные нужды граждан.

    «Решение Владимира Путина о переносе сроков погашения региональных долгов – это не разовая мера, а продолжение уже выстроенной линии поддержки регионов. Президент одобрил предложение партии, исходя из текущих экономических условий и задач», – сказал политолог Александр Асафов, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    Главная цель, по его словам, – снизить текущую нагрузку на региональные бюджеты и дать им возможность направить больше средств на развитие, прежде всего на социальные и инвестиционные проекты. «Это особенно важно в условиях постоянной динамики ключевой ставки», – отметил он.

    При этом решения по поддержке регионов, пояснил политолог, всегда принимаются последовательно: сначала оценивается эффект от уже действующих мер, затем формируются следующие шаги. «Списание долгов при условии их инвестирования уже показало свою эффективность и подтвердило, что механизм действительно работает», – добавил Асафов.

    Перенос сроков погашения долгов, по его мнению, логично продолжает эту стратегическую линию. «Мера позволит равномерно распределить нагрузку на бюджеты и сохранить возможности для развития субъектов. В результате выигрывают все: граждане, регионы и бизнес», – подчеркнул собеседник.

    Более того, такие решения напрямую влияют на инвестиционный климат, повышая устойчивость и предсказуемость политики на местном уровне. «Это видно и по встречам президента с главами субъектов, где вопросы долговой нагрузки и развития регулярно обсуждаются», – указал Асафов.

    «Решение дает новый вектор для помощи людям. Сегодня идет важнейшая донастройка правовых механизмов, которая уже дает ощутимый результат. Это позволит дать местному самоуправлению фундамент для того, чтобы делать быт граждан в каждом уголке нашей страны комфортнее и благополучнее», – считает Ирина Гусева, сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления.

    В свою очередь мэр Иркутска Руслан Болотов отметил, что решение президента «позволит муниципалитетам подготовиться к отопительному периоду, а также начать подготовку к новому сезону не отвлекая средства, которые необходимы для решения социальных задач. Инфраструктурные бюджетные кредиты доказали свою эффективность».

    Ранее Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» отложить погашение долгов регионов по бюджетным кредитам. Выступая на заседании Совета законодателей в Петербурге, глава государства согласился с инициативой партии, поручив сенаторам и депутатам оперативно проработать механизм ее реализации. Отсрочка по возврату задолженности позволит высвободить более 103 млрд рублей, которые можно направить на нужды граждан.

    В свою очередь, Владимир Якушев, секретарь генсовета партии «Единая Россия», отметил, что инициатива станет принципиально важной для региональных бюджетов страны. «Она позволит направить денежные ресурсы на выполнение социальных обязательств», – пояснил он.

    Ранее ЕР уже обеспечила механизм списания двух третей бюджетных кредитов регионов при направлении средств на социальные нужды. В апреле этого года правительство применило эту меру, списав 31 млрд рублей долгов 16 субъектам на строительство школ, детсадов, дорог и закупку транспорта.

    Высвобожденные средства обеспечат приток средств в бюджеты муниципалитетов, усилят социальную поддержку семей, образование, здравоохранение и ЖКХ. Это позволит регионам лучше справляться с экономическими вызовами.

    Набиуллина объяснила борьбу с инфляцией метафорой про чашу с пуншем
    ЕС пригрозил Израилю санкциями из-за российского зерна
    Эстония пообещала «жесткий» 21-й пакет санкций ЕС против России
    Bloomberg заявил о тревоге за ключевой торговый путь Азии
    В Швейцарии закрыли дело против Гульнары Каримовой
    Орешкин: К концу века половина китайских городов опустеет
    Ученые раскрыли секрет господства динозавров на древней Земле

    Как США наживаются на войне на Ближнем Востоке

    США воспользовались моментом и нарастили экспорт энергоресурсов до рекордных значений. Они начали захватывать рынки сбыта ОПЕК, своего главного оппонента на мировом рынке нефти. А с другой стороны – впрыскивать на рынок еще больше американского СПГ. Это позволяет местным компаниям зарабатывать дополнительные миллиарды. Как долго продлится этот успех? Подробности

    Германия прощупывает российские «красные линии» с помощью чеченского террориста

    В Германии снова испытывают терпение России. На этот раз один из самых радикально настроенных депутатов Бундестага встретился со знаковой фигурой чеченского терроризма 1990-х годов – Ахмедом Закаевым. Эта встреча «могла стать своеобразным мерилом российской реакции», говорят эксперты и объясняют, какое отношение к происходящему имеет официальный Берлин. Подробности

    Как менялись российские ядерные технологии после Чернобыля

    «Авария заставила нас кардинально пересмотреть подходы к безопасности», – заявил в 40-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС глава Росатома Алексей Лихачев. Как именно были изменены технологии строительства АЭС со времен Чернобыля и какие передовые решения создаются в России сегодня, чтобы решить еще одну важнейшую задачу атомной энергетики – избавление от ядерных отходов? Подробности

    Российские бойцы сорвали сирийский сценарий в Африке

    Всего лишь двадцать российских бойцов смогли сдержать атаку двухтысячной группировки противника. Таким стал один из главных итогов масштабных боев, произошедших в минувшие выходные в Мали. Какие ошибки местных правительственных войск спровоцировали атаку боевиков – и какую роль в ее отражении сыграл российский Африканский корпус? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Фамилия преемника Трампа зависит от Ирана

      От того, как удастся урегулировать конфликт с Ираном, прямо зависит, кто станет преемником президента США Дональда Трампа: вице-президент Джей Ди Вэнс или госсекретарь Марко Рубио. Но оба предпочли бы, чтобы этой войны не было.

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • График выплат пенсий и пособий в мае 2026: когда придут деньги, переносы из-за праздников и выплаты к 9 Мая

      В мае 2026 года российских пенсионеров и семьи с детьми ждут изменения в привычном графике выплат. Из-за продолжительных майских праздников часть пенсий и пособий перечислят досрочно – уже в апреле. Также традиционно к 9 Мая ветераны Великой Отечественной войны получат федеральные и региональные выплаты. Разбираемся, когда именно придут деньги и кому положены доплаты.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
