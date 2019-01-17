Названа дата запуска «Союза-2» с пилотируемым кораблем

Первый запуск «Союза-2» с транспортным пилотируемым кораблем состоится в сентябре 2019 года, сообщил гендиректор самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«По «Союзам-ФГ», их у нас на сегодня осталось четыре ракеты, они будут «отстреляны» все в 2019 году, и в 2019 году мы должны запустить пилотируемый космический корабль на «Союзе-2», но в беспилотном варианте», – цитирует Баранова ТАСС.

Он отметил, что это «относительно свежее» решение, которое пока еще находится в процессе юридического оформления.

Баранов уточнил, что это будет обычный, полностью пилотируемый корабль, но «просто без людей».

«Он будет загружен обычными грузами, как грузовик. Это позволит проверить все системы во взаимодействии при пуске и избежать каких-то возможных неприятностей, которые теоретически могут существовать», – сказал он.

По его словам, этот пуск запланирован на сентябрь, после чего будет принято решение о пилотируемом пуске.

«Сам факт перевода на «Союз-2» под сомнение не ставится», – добавил он.

Кроме того, Баранов сообщил, что в 2019 году будет проведено около 20 – 22 пусков ракет «Союз» с четырех космодромов мира, передает РИА «Новости».

В 2018 году было проведено 16 пусков ракет «Союз»: 13 с российских космодромов и три с космодрома Куру.

В декабре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что корпорация может провести испытательный пуск пилотируемого корабля «Союз МС» на ракете-носителе «Союз-2.1а» с цифровой системой управления. В настоящее время корабли «Союз МС» запускают с помощью ракет «Союз-ФГ».