В УПЦ оценили принятый Радой закон о лишении церкви храмов

Принятый Радой закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который может лишить Украинскую православную церковь ее храмов, направлен против канонической церкви и критикуется представителями разных религиозных организаций, заявил архиепископ УПЦ Климент (Вечеря).

«Про этот закон высказались крайне негативно не только представители нашей церкви, но и многие другие религиозные организации, которые действуют в Украине. Институт религиозной свободы сделал заключение, в котором указал на очень негативные последствия принятия данного законопроекта. Этот закон направлен на борьбу с УПЦ», – заявил Вечеря, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг Рада со второй попытки приняла закон об изменении юрисдикции религиозных общин, который может лишить УПЦ ее храмов.