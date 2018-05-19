Танцующий под симфонию кот покорил соцсети

Полный спектр эмоций испытал кот японской пианистки во время прослушивания симфонии №9 австрийского композитора Густава Малера.

Японская пианистка Юрико Морота запечатлела на видео «танец» своего кота под композицию Малера. На видео можно увидеть, как черный кот с широко раскрытыми глазами прислушивается к звукам симфонии и плавно изгибается.

Танец усатого настолько впечатлил пользователей Сети, что они стали создавать картины с изображением кота.

Симфония №9 ре мажор – последняя завершенная симфония австрийского композитора Густава Малера, написанная в 1909 году и впервые исполненная уже после смерти автора, в 1912 году.