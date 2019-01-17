К адвокату Вышинского пришли с обысками

Адвокат руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского Андрей Доманский, сообщил о проведении обысков у него дома и в офисе.

«У меня дома сейчас в Киевской области, в офисе и, как я понимаю, у моего помощника дома сейчас проводятся обыски… Они ждали, когда я буду здесь в Херсоне, когда я не буду дома», – сказал Доманский, передает РИА «Новости».

Защитник связывает обыски с желанием Киева повлиять на защиту журналиста. «Я так понимаю, это реакция нашей власти на мою деятельность в отношении защиты прав журналистов и мои публичные выступления, в частности, в международных инстанциях, в том числе в Брюсселе и Вашингтоне. В первую очередь Вышинского… Они хотят в очередной раз дискредитировать мое имя. Я это расцениваю как попытку повлиять на мои действия по защите Вышинского», – сказал Доманский.

По его словам, обыск проводится в соответствии с постановлением, вынесенным по ходатайству заместителя генерального прокурора по делу, в котором он принимал участие как адвокат в 2013 году. «Меня пока не задерживают. Обыск идет. Дома у меня мама, а я в Херсоне», – заключил он.

В декабре Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на месяц – до 27 января.

В Кремле не раз говорили, что Вышинский должен быть немедленно освобожден, это не тема для обменов, а нарушение принципов свободы прессы.