Эр-Рияд прокомментировал возможность вхождения в проект «Арктик СПГ – 2»

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, который занимает пост председателя совета директоров Saudi Aramco, прокомментировал возможность вхождения компании в российский проект «Арктик СПГ – 2».

По словам саудовского министра, намерения Aramco о вхождении в проект «Арктик СПГ – 2» серьезны, передает ТАСС.

«Совет директоров решил ускорить эти переговоры. Там нужно еще договориться о цене, об условиях. Я надеюсь, что в 2019 году нам удастся закрыть эту сделку», – сказал Аль-Фалех, подтвердив, что планы по вхождению в «Арктик СПГ – 2» основаны на намерениях саудовской компании стать одним из ключевых игроков на рынке СПГ.

При этом он уточнил, что Saudi Aramco ведет переговоры об СПГ проектах не только с Россией, но и с Соединенными Штатами, Австралией и другими партнерами.

«Независимо от того, состоится ли эта сделка, Aramco станет важнейшим участником рынка газа. Это касается как добычи, так и трейдинга. С трейдинга, вероятно, мы и начнем. Я думаю, что первые поставки СПГ Aramco может начать уже в 2020 году», – заявил аль-Фалех.

Напомним, в сентябре прошлого года глава Минэнерго России Александр Новак призвал Саудовскую Аравию принять окончательное решение по инвестициям в российские нефтяные проекты. Месяцем позднее в Саудовской Аравии заявили о готовности инвестировать в проект «Арктик СПГ-2» около 5 млрд долларов.