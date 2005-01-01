Путин предложил разбить парк на месте обрушившегося дома в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин предложил руководству Челябинской области подумать над вариантами того, что будет находиться на месте частично разрушенного дома в Магнитогорске.

На совещании с членами правительства Владимир Путин попросил представить предложения по застройке территории пострадавшего дома после того, как все жильцы будут расселены, передает РИА «Новости».

Президент предположил, что это может быть парк.

Он отметил также, что в вопросе строительства нового объекта следует опираться на мнение жителей микрорайона, в котором произошел инцидент, а также местных властей.

«Вместе с людьми посоветуйтесь и представьте предложения», – сказал глава государства, обращаясь к губернатору Челябинской области Борису Дубровскому.

«Команда понятна», – ответил губернатор.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости расселения всех жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске.