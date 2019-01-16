Лавров рассказал о триумфе народной дипломатии

Прошедший в России чемпионат мира по футболу стал триумфом народной дипломатии, считает министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Ярким событием года стал ЧМ по футболу. Настоящий триумф народной дипломатии. Россию посетили миллионы иностранных гостей, которые своими глазами увидели современную Россию и ее граждан», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

ЧМ-2018 проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

В понедельник стало известно, что десятки швейцарских болельщиков так и не покинули Россию, несмотря на истечение срока виз.

Россияне считают ЧМ по футболу одним из самых масштабных событий 2018 года.