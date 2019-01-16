Собаки погибли от истощения в приюте в Амурской области

В Амурской области начата проверка после публикации в Сети фото трупов изможденных собак, которые содержались в приюте «Дружок» в селе Чигири, сообщили в областном управлении прокуратуры.

В приют «Дружок» собак свозил ИП Золотарев, который в течение нескольких лет выигрывал муниципальные контракты на отлов бездомных собак в Благовещенске, сообщает портал «360».

Старший помощник прокурора Амурской области Юлия Адушева сообщила, что к проведению проверки привлечены ветеринары, специалисты фитосанитарного контроля и природоохранной прокуратуры.

Специалисты дадут оценку условиям содержания животных, установят причину их смерти, проведут оценку исполнения муниципального контракта.

Проверку проводят и в амурской полиции. Правоохранители «выезжали на место происшествия, провели осмотр, зафиксировали нахождение трупов собак на территории», а также «установили и опросили свидетелей», сообщили в МВД.

Об ужасающих условиях содержания собак рассказали волонтеры фонда «Горячие сердца». Одна из активистов рассказала, что будки на территории приюта «если есть, это просто куски коробки»; воды и корма у животных не было, собаки буквально раздирали друг друга за кусок хлеба

«Там ободранные, обглоданные собаки лежали. До того оголодали, что ели друг друга. Я такого количества блох никогда не видела. Это жестоко», – добавила волонтер.

По ее словам, в живых остались 30 собак, в данный момент им пытаются найти место для временного содержания.

Волонтеры обратились к жителям Благовещенска и Амурской области за помощью, опубликовав фотографии, на которых у собак видны все признаки истощения.

Активистка добавила, что с предпринимателем Золотаревым и его приютом фонд ведет борьбу с 2013 года. В отношении него и раньше возбуждались уголовные дела, а компанию «Деним-А», занимавшуюся муниципальными контрактами, даже вносили в реестр недобросовестных поставщиков.

Напомним, в декабре в московском приюте для животных «Счастливый друг» произошел пожар, были спасены порядка 20 содержавшихся там собак, но около 40 животных погибли. Причиной пожара мог стать поджог.