Жертвами теракта в Найроби стали граждане США и Британии

В результате теракта, который произошел у отеля в столице Кении, погибли 15 человек, включая граждан США и Великобритании, сообщил работник местного морга.

У отеля Dusit прогремел взрыв, была стрельба, передает РИА «Новости» со ссылкой на NTV.

Сообщается, что слышны новые взрывы и выстрелы.

11 жертв теракта – кенийцы, еще двое не имели при себе удостоверений личности. Также погибли гражданин США и гражданин Великобритании.

Около 30 человек госпитализированы.

Арестован один подозреваемый.

Ответственность взяла на себя террористическая группировка «Аш-Шабаб» (запрещена в России).

Напомним, это не первое нападение группировки в Найроби. В 2013 году боевики напали на посетителей торгового центра. Десятки человек, в том числе иностранцы, были убиты.