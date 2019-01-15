Названо имя россиянина, выигравшего в лотерею 500 млн рублей

Водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко выиграл в лотерею 500 млн рублей, победитель прибыл в Москву для оформления выигрыша, сообщили в пресс-службе «Столото».

Мирошниченко планирует потратить средства на ипотеку, путешествия и благотворительность, передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

«Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 миллионов рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко. Новоиспеченный обладатель колоссального финансового состояния приехал в сопровождении любимой супруги Оксаны», – говорится в сообщении.

Победитель пояснил, что участвует в лотереях много лет подряд и покупает билеты перед праздниками. Выигрышный билет семья получила, обменяв его на другой лотерейный билет. О своем выигрыше Мирошниченко узнал только 5 января, так как до этого находился в другом городе.