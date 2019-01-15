Автор инициативы о налоге на выезд из России объяснил его необходимость

Введение налога на выезд из страны поможет развитию туризма внутри России, заявил Рахман Янсуков, президент ассоциации предпринимателей «АВАНТИ», выступившей с этой инициативой.

«Налог поможет развивать туристический потенциал России, так как на эту отрасль можно будет направить деньги, которыми таким образом пополнится бюджет», – передает его слова Ura.ru.

Он напомнил, что такая практика успешно работает в других странах, в частности, в Турции, где такой налог взимается для безопасности туристов.

«Как предприниматели, мы заинтересованы в развитии внутренней экономики страны и ее туристического потенциала», – отметил Янсуков.

По его словам, введение налога в 500 рублей не ударит по карманам россиян и иностранцев – особенно для тех, кто может себе позволить выезжать на отдых в другие страны. Также предлагается не взимать налог с граждан, которые пробудут в России менее суток.

«Вопрос тщательно прорабатывался группой специалистов, проводился мониторинг. Уверен, что вышестоящие органы нас услышат и поддержат», – заключил Янсуков.

Ранее подобный налог ввели власти Японии, которые стали взимать плату за выезд из страны иностранных туристов путем включения ее в цену обратного билета на самолет или судно. С туристов, покидающих страну, будет взиматься плата в размере 1 тыс. иен (9,20 доллара).