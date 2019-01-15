Эрдоган назвал дату возможной встречи с Путиным

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о намерении провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным 23 января.

Соответствующее заявление Эрдоган сделал после выступления в парламенте, передает ТАСС.

Турецкий лидер заявил, что «с большой долей вероятности» встретится с Владимиром Путиным 23 января.

Ранее Кремль сообщил о подготовке к визиту Эрдогана в Россию. При этом отмечалось, что точная дата встречи пока не определена.