Президент Зимбабве выразил надежду на помощь России в модернизации армии страны

Прибывший с визитом в Москву президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что его стране не нужны российские ракетные системы, но может понадобиться помощь в модернизации армии Зимбабве.

«Зачем они такой маленькой стране, как Зимбабве? Зачем нам их хотеть», – сказал он, отвечая на вопрос о том, интересует ли Зимбабве закупка российских ракетных систем.

Мнангагва назвал приоритетом своей страны экономику. «Во время нашей освободительной борьбы приоритетом был военный аспект. Мы обучали здесь (в России) людей, мы получали отсюда поддержку в виде техники – не ракеты, а автоматы АК, вот что мы получали. Эти отношения продолжаются. И у нас нет сомнений, что когда мы станем достаточно сильны, мы их продолжим, чтобы модернизировать свой военный аспект», – добавил он, передает РИА «Новости».

Мнангагва также заявил, что пригласит российского лидера Владимира Путина посетить Зимбабве. Он в шутку пообещал, что в то время как в Москве в ходе его визита было около минус 4 градусов, зимбабвийская сторона в случае визита Путина «обеспечит» плюс 40.

Президент Зимбабве прибыл в российскую столицу с первым официальным визитом в понедельник и пробудет в Москве два дня. На вторник запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития российско-зимбабвийских отношений, а также актуальную международную и региональную проблематику.