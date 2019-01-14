Стала известна тема переговоров Путина с президентом Зимбабве

Президент России Владимир Путин 15 января проведет встречу с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, в ходе переговоров будет обсуждаться развитие отношений между странами, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоятся переговоры президента России Путина с президентом Республики Зимбабве Мнангагвой, который будет находиться в Москве с официальным визитом. Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития российско-зимбабвийских отношений, а также актуальную международную и региональную проблематику», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В декабре 2018 года директор департамента Африки МИД России Андрей Кемарский опроверг сообщения о якобы вмешательстве России в президентские выборы в Зимбабве.