В Финляндии связали празднование Дня Победы с ностальгией россиян по СССР

Финская журналистка Маарит Убер увидела связь между празднованием Дня Победы в России и растущим в стране чувством ностальгии по Советскому Союзу.

«Активное использование советских символов – например, во время ежегодного празднования Дня Победы – напоминает россиянам о великом прошлом. Девятое Мая – действительно великолепная возможность получить большую дозу ностальгии по Советскому Союзу», – пишет Убер в статье для журнала Suomen Kuvalehti, передает РИА «Новости».

Убер со ссылкой на данные соцопросов отмечает, что в первую очередь чувство ностальгии по Советскому Союзу испытывают пожилые россияне, хотя похожие настроения отчасти есть и среди молодежи.

«Нынешняя молодежь и молодые взрослые воспринимают советское время как нечто далекое, поскольку на момент прекращения существования Советского Союза они еще не родились или же были детьми. Но мифы об ушедшем чуде, как известно, крепнут со временем и с ужесточением условий жизни», – пишет журналистка.

В конце прошлого года СМИ со ссылкой на данные «Левада-центра» сообщили, что число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за 10 лет. Сейчас об этом говорят 66% респондентов, хотя еще годом ранее эта доля составляла 58%, а на протяжении последнего десятилетия показатель не поднимался выше 61%.

В ноябре соцопросы также показали, что многие граждане Украины испытывают ностальгию по Советскому Союзу, а каждый четвертый украинец выступил за возрождение СССР.